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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تواصل طرح السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد"

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد"

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”؛ لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بإجمالي 1364 فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وفى ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين مبادرة كلنا واحد رئيس الجمهورية وزارة الداخلية

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