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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة قناة السويس: "تراثنا" للحرف اليدوية يختلف هذا العام بمشاركة 4 دول

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

عرضت الفضائية المصرية الأولى تقريرا تلفزيونيا عن افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 45 عارضا وعارضة بجامعة قناة السويس.

وفي هذا الصدد قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية كان على هامش فعاليات المؤتمر الخاص بالدراسات العليا والبحوث التطبيقية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم، أن المعرض يقام سنويا ويضم المشغولات البسيطة لبعض الأسر والعارضين من المشغولات:- “اليدوية والتراثية من التطريز وأعمال الكروشيه وأنواعا متعددة من الإكسسوارات والملابس الجاهزة بتفاصيلها المختلفة وأنتيكات وتحف فرعونية ومنتجات شنط ومفروشات وطرح، ومنتجات خاصة بالعناية بالبشرة، بالإضافة إلى عرض أعمال الخرز الحرفية واليدوية وأعمال المكرمية”.

وأشار إلى أن هذا العام في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية يختلف بسبب انضمام العارضين الوافدين من سوريا وفلسطين الصين والسودان الذين تتميز أعمالهم بالحرف اليدوية بشكل مختلف وجذاب.

رئيس جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

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