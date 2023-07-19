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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بـ100 مليون جنيه.. عقد جديد لتمويل المشروعات المتناهية الصغر

توقيع عقد تمويل
توقيع عقد تمويل

شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة بدايتي للتمويل المتناهي الصغر، بمبلغ 100 مليون جنيه.

وقعت العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل المتناهي الصغر بالجهاز، وكل من محمد مشهور الرئيس التنفيذي للشركة ومدحت حامد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة المصرية الكويتية. 

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تمويل المشروعات المتناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستقرة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين مستوى المعيشة لدى الأسرة المصرية.

ويهدف العقد الجديد لتمويل حوالي ألفي عميل، حيث يصل تمويل المشروع الواحد إلى 200 ألف جنيه لتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

وأشار "رحمي"، إلى أن التوسع في التمويل المتناهي الصغر يساهم في خلق جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، حيث يعتبر المشروع المتناهي الصغر بوابة دخول مجال العمل الحر، ويعد مقياسًا لمدى نجاح المشروع وقدرته في التوسع والنمو والتحول لمشروع صغير أو متوسط، موضحا أن إتاحة التمويلات المتناهية الصغر تعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة وتشجع المواطنين على بدء مشروعات جديدة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يسعى لإتاحة مختلف منتجات التمويل المتناهي الصغر عن طريق التوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للاستفادة من انتشارها الجغرافي للوصول بشكل ميسر لأكبر شريحة من العملاء. 

ودعا "رحمي" الشباب للاستفادة من الخدمات غير المالية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات خاصة الدورات التدريبية والتأهيلية التي يقدمها بشكل مجاني من خلال فروعه بكافة المحافظات، وذلك لتعزيز قدرتهم لاختيار المشروعات التي تتوافق مع إمكاناتهم وخبراتهم، ما يضمن نجاح هذه المشروعات، خاصة الجديدة منها واستمرارها.

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