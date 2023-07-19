نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي، نجاح 52 طالبا فقط من بين 238 طالبا وطالبة هذا العام.

وقال مصدر مسؤول بالكلية لـ"الدستور"، إن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا بلغ هذا العام 238 طالبا وطالبة، نجح منهم 52 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 20.8%، ما يعني رسوب قرابة 80% من الطلاب.

وكانت قد أعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، إن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام، لم تتعدى 30% من نسبة الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2022-2023.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن عدد المقيدين في الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام 512 طالبا وطالبة، نجح منهم 146 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 28.51.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسير على أطر تعليمية ناجحة، ونسب النجاح كانت تتخطى 90% في الكليات، ولكن مستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيحة، لافتا إلى أن ما عرف بلجان الغش الجماعي في العام السابق، كان سببا في أن تكون نسبة النجاح في كلية الطب هذا العام بهذه النسبة.