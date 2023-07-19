ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي: نسبة نجاح طلاب كلية الطب 28%.. ولجان الغش الجماعي السبب

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، أن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام، لم تتعدى الـ30% من نسبة الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2022 - 2023.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة، إن عدد المقيدين في الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام،  بلغ 512 طالب وطالبة، نجح منهم 146 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 28.51.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تسير على أطر تعليمية ناجحة، ونسب النجاح كانت تتخطى 90%، في الكليات، ولكن مستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيحة،  لافتا إلى أن ما عرف بلجان الغش الجماعي في العام السابق، كان سببا في أن تكون نسبة النجاح في كلية الطب هذا العام بهذا الشكل.

اختصاص احتياجات اختص احتياجا اجتماعية استمرارا

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

والدة قاتلة طفلها بالشرقية: ابنتي مريضة عقليًا.. وهذا ما طلبته من المحكمة

ضبط 375 ألف جنيه مع متسول "قتل والدته" بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة