رئيس جامعة جنوب الوادي: نسبة نجاح طلاب كلية الطب 28%.. ولجان الغش الجماعي السبب

أعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، أن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام، لم تتعدى الـ30% من نسبة الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2022 - 2023.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة، إن عدد المقيدين في الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام، بلغ 512 طالب وطالبة، نجح منهم 146 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 28.51.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تسير على أطر تعليمية ناجحة، ونسب النجاح كانت تتخطى 90%، في الكليات، ولكن مستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيحة، لافتا إلى أن ما عرف بلجان الغش الجماعي في العام السابق، كان سببا في أن تكون نسبة النجاح في كلية الطب هذا العام بهذا الشكل.