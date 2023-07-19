أخبار الظهيرة|448 ألفا و401 خدمة لـ"100 يوم صحة".. وموعد انكسار الموجة الحارة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

448 ألفا و401 خدمة لـ"100 يوم صحة" في 24 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 448 ألفا و401 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 18 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة الجهود العالمية للوفاء بوعد المساواة بين الجنسين

دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة الجهود العالمية للوفاء بوعد المساواة بين الجنسين، وأكدا أن تدني مستوى تمكين المرأة والفجوات الكبيرة بين الجنسين أمران شائعان في أجزاء كثيرة من العالم.. للمزيد اضغط هنا.

ضبط مستريح المراهنات الرياضية بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين فى سوهاج

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم توظيف الأموال.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يتساءل العديد من المواطنين عن موعد انكسار الموجة الحارة، وقالت منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة ستنكسر بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل، وسوف تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى.. للمزيد اضغط هنا.