"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يتساءل العديد من المواطنين عن موعد انكسار الموجة الحارة، وقالت منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة ستنكسر بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل، وسوف تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى.

وأشارت منار غانم، في تصريحات خاصة لها، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل الجميع يشعر بأن درجة الحرارة أعلى من الدرجات المعلن عنها.

ونصحت المواطنين بمتابعة النشرة الجوية كل يوم، والبُعد عن الجلوس تحت الشمس بالإضافة إلى الإكثار من شرب المياه.