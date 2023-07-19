ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

الموجة الحارة
الموجة الحارة

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يتساءل العديد من المواطنين عن موعد انكسار الموجة الحارة، وقالت منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة ستنكسر بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل، وسوف تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى.

وأشارت منار غانم، في تصريحات خاصة لها، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل الجميع يشعر بأن درجة الحرارة أعلى من الدرجات المعلن عنها.

ونصحت المواطنين بمتابعة النشرة الجوية كل يوم، والبُعد عن الجلوس تحت الشمس بالإضافة إلى الإكثار من شرب المياه.

إرتفاع نسبة الرطوبة ارتفاع نسب الرطوبة أرتفاع شديد في درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرار ارتفاع نسبة ارتفاع درجات الأرصاد الجوية أ الأرصاد الجوية أرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

الأكثر قراءة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

بيع 9 محلات ومخبز في برج العرب الجديدة

خطة شاملة للتوطين.. الوزير: لن نستورد أى وحدات متحركة جديدة للمترو أو القطارات

مصدر: نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مبشرة" وأعلى من العام الماضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى