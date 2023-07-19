ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مستريح المراهنات الرياضية بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين فى سوهاج

حبس
حبس

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم توظيف الأموال. 

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بسوهاج، يمارس نشاطًا إجراميًا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتوظيفها فى مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تدار من الخارج وقيامه بالنشر والترويج على مواقع التواصل الاجتماعى  لفيديوهات ومنشورات تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2 هاتف محمول – 4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى)، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الداخلية سوهاج أموال مواطنين مكافحة الجريمة جرائم توظيف الأموال

الأكثر قراءة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

خطة شاملة للتوطين.. الوزير: لن نستورد أى وحدات متحركة جديدة للمترو أو القطارات

مصدر: نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مبشرة" وأعلى من العام الماضى

بيع 9 محلات ومخبز في برج العرب الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى