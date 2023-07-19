ضبط مستريح المراهنات الرياضية بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين فى سوهاج

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم توظيف الأموال.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بسوهاج، يمارس نشاطًا إجراميًا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتوظيفها فى مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تدار من الخارج وقيامه بالنشر والترويج على مواقع التواصل الاجتماعى لفيديوهات ومنشورات تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2 هاتف محمول – 4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى)، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.