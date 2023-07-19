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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فعاليات مهرجان العلمين.. القناة الأولى تكشف موعد فعاليات الـ"فاشون شو"

العلمين
العلمين

كشف محمود جميل، مراسل القناة الأولى الفضائية، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم.

وقال مراسل القناة لبرنامج “صباح الخير يا مصر" إن هناك متابعة للاستعدادات النهائية في منطقة العلمين أرينا لاستقبال حفل الفنان تامر حسني المقرر له 21 يوليو والتي تعد الحفلة الأولى ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فيما يتعلق بالحفلات الفنية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات ولكن يتبقى ما يتعلق بالإضاءات والإنارة بشكل عام وبوابات الدخول والخروج للجماهير والأعمال التنظيمية من قبل إدارة المهرجان، منوهًا أن هناك مجموعة كبيرة وصفها بـ “خلية نحل” تعمل على قدم وساق خاصا وأنه من المتوقع استقبال عدد كبير للغاية في حفل الفنان تامر حسني.

وأضاف أن زوار مدينة العلمين أبدو إعجابهم الشديد بالمدينة من حيث الطراز المعماري بجميع الخدمات الترفيهية والفنية المتواجدة داخلها، بجانب انبهارهم بفعاليات مهرجان العلمين حيث ابدو حرسهم الشديد في مشاركة جميع الفعاليات سواء كانت الفنية أو الرياضية.

وأكد أن هناك فعاليات للـ"فاشون شو" المقرر له 10 أغسطس في “نورث سكوير مول” في نفس مكان الانطلاق وافتتاح فعاليات المهرجان الأولي منه، بالإضافة إلى حفل الفنان أحمد سعد المقرر له 27 يوليو، فيما أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب الحجز للحفل بالفعل أمس.

يشار إلى أن هناك المهرجان يجمع حفل الموسيقار عمر خيرت والفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم وفريق كايروكي، فضلاً عن حفل الرابر العالمي روس، بالإضافة إلى الفعاليات التي تم التنسيق لها مثل بطولة البادل والتجديف والجودو.

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