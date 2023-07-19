فحص 1013 مريضًا في قافلة علاجية بقرية منشأة النصر بالدقهلية

وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يوميّ الإثنين والثلاثاء في قرية منشأة النصر مركز شربين وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1013 مريضًا، وضمت 8 عيادات منها: (باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أسنان، أنف وأذن، نساء، تنظيم أسرة)، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 247، أطفال 208، جراحة 70، أنف وأذن 69، جلدية 244، أسنان 96، نسا وتنظيم أسرة 79.

كما تم إجراء عدد 90 تحليلاً مختلفًا للمرضى، 43 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 111 مريضًا، ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

من جهته، لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أُقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

كما أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة عن توقيع الكشف الطبي على 228 ألفًا و559 مواطنًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة وذلك خلال 20 يومًا من اطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأوضح مكين، أنه تم فحص 81 ألفًا و884 مواطنًا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى فحص 123 ألفًا و661 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة"، فضلاً عن 1661 سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف أنه تم الكشف على 3 آلاف و844 طفلًا ضمن مبادرة "السمعيات"، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 10 آلاف و208 مواطنين ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عامًا فما فوق"، علاوة على 6 آلاف و420 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

جانب من القافله