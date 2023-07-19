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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 متهمين بالنصب على المواطنين فى المقطم 15 يومًا

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة المقطم. 

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب. 

 

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها.

 

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنوب القاهرة 15 يوما النصب والاحتيال الأجهزة الأمنية معلومات جنائية

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