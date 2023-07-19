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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ورم الدماغ.. أعراض المرض ونصائح للوقاية والسيطرة عليه في مراحله الأولى

ورم الدماغ
ورم الدماغ

عادة ما يكون سرطان الدماغ الذي ينشأ في الدماغ حميدًا بينما يمكن أن تنتشر أورام الدماغ النقيلية من أعضاء أخرى، مثل الرئة أو الثدي إلى الدماغ.

يعد فهم عوامل الخطر والتعرف على الأعراض واعتماد التدابير الوقائية أمرًا حيويًا في المعركة ضد أورام المخ والوقاية من سرطان الدماغ.
عوامل الخطر:
معظم أورام المخ غير مرتبطة بأي عوامل خطر معروفة وليس لها سبب واضح ولكن هناك بعض العوامل مثل الجنس والعمر ضعف جهاز المناعة وعلم الوراثة، والتعرض للمواد الكيميائية، والعلاج الإشعاعي الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأورام المخ.

العلامات والأعراض:
أحد المؤشرات المبكرة الأكثر انتشارًا لأورام الدماغ هو الصداع المستمر أو المتفاقم، فالصداع الذي يحدث في الصباح أو يوقظك من نوم عميق يمكن أن يكون مزعجًا بشكل خاص.

كثير من الناس يعتبرون" الأعراض المتواضعة "مثل مشاكل في الرؤية والسمع والذاكرة والدوار والغثيان والقيء غير مهمة أو مرفوضة لا علاقة لها بورم في المخ.

نصائح وقائية:
في حين أنه من غير الممكن منع أورام المخ تمامًا، يمكن للمرء تقليل المخاطر عن طريق تجنب المخاطر البيئية مثل التدخين والتعرض المفرط للإشعاع، يساعد تكامل أدوات الذكاء الاصطناعي مع بيانات التصوير الطبي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب، في الكشف عن تشوهات الدماغ والسرطانات من خلال تحليل التغيرات الهيكلية الدقيقة في الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك يتم تطوير أدوات فحص جديدة يمكنها اكتشاف سرطانات الدماغ من عينات الدم، مما يوفر طريقة غير جراحية للكشف المبكر عن السرطان.

لا يزال تحديد المرحلة المبكرة من خلال الفحص هو مفتاح العلاج الفعال ونتائج أفضل للمرضى الذين يعانون من ورم الدماغ، كما يجب الذهاب إلى طبيب متخصص في تلك الحالات.

 

سرطان الدماغ ورم الدماغ صداع المراحل المبكرة الكشف عن المرض

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