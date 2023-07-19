تعرف على الإيرادات الكلية لفيلم "تاج" لتامر حسنى خلال 3 أسابيع

واصل فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، تحقيقه الإيرادات الجيدة للأسبوع الثالث على التوالي منذ إطلاقه أول أيام عيد الأضحى للمنافسة مع عدد من الأعمال بالموسم الضخم.

إيرادات فيلم تاج

وحتى صباح اليوم وصلت الإيرادات الكلية لفيلم تاج إلى 38,324,375 جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية، وخلال الأسبوع المنقضي فقط حقق الفيلم إيرادات بقيمة 4,537,078 جنيه.

وعلى صعيد آخر، يواصل الفيلم تصدره شباك التذاكر في عدد كبير من دول الوطن العربي، محققًا إيرادات قاربت على 300 مليون جنيه بالخارج، وهي إيرادات قياسية لفيلم مصر.

تأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

وضم فيلم "تاج" العديد من الفنانين مع تامر حسني منهم: هالة فاخر، دينا الشربيني، المطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، والفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.