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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-7-2023 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات
جدول مواعيد مباريات

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الأهلي X حرس الحدود: على استاد "القاهرة الدولي"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد 2023-2024

- دينامو كييف الأوكراني X الهلال السعودي: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الأربعاء 19-7-2023

الأهلى يجهز لاحتفالية ضخمة فى مباراة حرس الحدود

"تى شيرت سطلانة".. الأهلى يجهز مفاجأة للاحتفال بالدورى فى مباراة حرس الحدود

لقاء التتويج بالدوري.. موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم ضمن استعدادات ليفربول للموسم الجديد 2023-2024

- كارلسروه الألماني X ليفربول: في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم ضمن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2023-2024

 - مانشستر يونايتد X ليون الفرنسي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم ضمن استعدادات تشيلسي للموسم الجديد 2023-2024

- تشيلسي X ريكسهام الإنجليزي: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاهلى الدورى المصرى ليفربول مانشستر يونايتد تشيلسى

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