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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لقاء التتويج بالدوري.. موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود والقنوات الناقلة

الاهلى
الاهلى

لقاء التتويج بالدورى.. موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمام جماهير الأهلى، كون هذا اللقاء سيشهد تتويج الاهلى بلقب درع الدورى الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ موسمين.

مباراة الأهلي وحرس الحدود فى الدورى

وحسم الأهلى لقب الدورى فى الموسم الحالى قبل نهائى المسابقة بخمس أسابيع، ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة المتبقية للفريق خلال الموسم الجارى، لتحقيق انجازين الأول التتويج بالدورى دون أى هزيمة، وحقق الاهلى هذا الانجاز من قبل مواسم 1975-1976، و1978-1979، و1985-1986، و1998-1999، و 2004-2005، و2005-2006، و2016-2017.

كما يتطلع الأهلى لتحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة القادمة للوصول للنقطة 90 ويومها سيكون الأهلى قد حقق أكبر عدد من النقاط فى موسم واحد، حيث كان أعلى عدد من النقاط وصل إليه موسم 2020/2019، عندما وصل لـ 89 نقطة.

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موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود فى الدورى 

يلتقى الأهلى مع حرس الحدود فى تمام الثامنة والنصف من مساء الأربعاء القادم 19ـ7ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين بمسابقة الدورى.

وقررت رابطة الأندية المحترفة تسليم الأهلى بدرع الدورى على هامش مباراته الأخيرة على ملعبه والتى يستضيف فيها حرس الحدود، حيث يتبقى للاهلى مباراتين فى الدورى الاولى أمام بيراميدز يوم الاحد القادم على ستاد الدفاع الجوى، وبعدها امام المصرى يوم 26 يوليو الجارى على ستاد برج العرب، على أن يخوض مباراة الداخلية فى دور الـ 16 ببطولة كأس مضر يوم 30 لينتهى رسميًا موسم المارد الأحمر.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وحرس الحدود بالدورى

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وحرس الحدود على الهواء مباشرًا عبر قناة اون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

وحقق الأهلى الفوز على حرس الحدود فى مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعد مباراة الأهلى بالنسبة لحرس الحدود هى الأخيرة للفريق العسكرى فى دورى الاضواء والشهرة، بعدما هبط رسميًا لدورى الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الاخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

لقاء التتويج بالدورى موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود القنوات الناقلة مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الاهلي وحرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

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