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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كوكا" رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

كوكا
كوكا

حصد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "عثمان أحمد عثمان".

وشارك كوكا في المباراة كاملة وقدم أداءا مميزا، ونجح في صناعة الهدف الأول الذي سجله أليو ديانج بعد تمريرة ساحرة قبل أن يستلم ديانج الكرة ويسددها في المرمى.

وسجل رباعية الأهلي أليو ديانج ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر (هدفين).

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة ويتبقى له 3 جولات على نهاية المسابقة.

أحمد نبيل كوكا الاهلى المقاولون العرب الدورى المصرى

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