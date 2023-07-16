"كوكا" رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

حصد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "عثمان أحمد عثمان".

وشارك كوكا في المباراة كاملة وقدم أداءا مميزا، ونجح في صناعة الهدف الأول الذي سجله أليو ديانج بعد تمريرة ساحرة قبل أن يستلم ديانج الكرة ويسددها في المرمى.

وسجل رباعية الأهلي أليو ديانج ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر (هدفين).

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة ويتبقى له 3 جولات على نهاية المسابقة.