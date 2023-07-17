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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الأهلى والهدف الملغى فى مباراة المقاولون العرب

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب

كشف سمير عثمان الخبير التحكيمي، مدى صحة قرارات حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وقال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية: "هدف الأهلي الملغي قرار صحيح من الحكم والمساعد بسبب وجود حالة تسلل، وكان أمر جيد للغاية من الحكم الذي لم يُطلق صافرته من البداية وسمح باستكمال الهجمة حتى نهايتها".

وعن مطالبة لاعبي المقاولون بالحصول على ركلة جزاء، قال سمير عثمان: "الكرة جاءت في يد لاعب الأهلي لكن حدث ذلك أثناء سقوطه فقد ارتدت الكرة من قدمه إلى يده وبالتالي لا توجد ركلة جزاء".

وأتم تصريحاته: "ركلة جزاء الأهلي صحيحة ولا توجد بطاقة حمراء لأنه احتكاك مشترك".

سمير عثمان الاهلى المقاولون العرب الدورى المصرى مباراة الأهلى والمقاولون العرب

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