"تي شيرت سطلانة".. الأهلي يجهز مفاجأة للاحتفال بالدوري في مباراة حرس الحدود

كشف مصدر مسئول بالأهلي النقاب تفاصيل اتفاق لاعبي الفريق الأول على تجهيز تي شيرتات خاصة سيتم ارتدائها في لقاء حرس الحدود المؤجل من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري.

وأكد المصدر أن اللاعبين طالبوا الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ارتداء تي شيرتات خاصة باحتفالية تسلم درع الدوري عقب انتهاء مباراة حرس الحدود.

وأضاف المصدر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كلف بعض أعضاء الجهاز المعاون له بالتنسيق مع شركة الملابس الراعية للفريق تجهيز التيشيرتات الخاصة باحتفالية الدوري من أجل ارتدائها عقب انتهاء مباراة حرس الحدود.

وأشار المصدر إلى أن بعض اللاعبين اقترحوا وضع صورة أغنية “سطلانة” أيقونة على تيشيرتات الاحتفالية خاصة أنها أصبحت مرتبطة باللاعبين.

وأوضح المصدر أن تيشيرتات الاحتفالية ستكون مفاجأة سارة لجماهير الأهلي تتزامن مع الحدث بعد استعادة الدرع الغائب عن دولاب القلعة الحمراء في أخر موسمين للغريم التقليدي الزمالك.

ويلتقى الأهلي مع حرس الحدود فى آخر مباريات الدوري يوم الأربعاء علي ستاد القاهرة وتعتبر احتفالية التتويج باللقب.