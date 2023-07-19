موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن هناك استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر حتى الأسبوع المقبل، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، لافتة إلى أن البلاد متؤثرة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة.

وتابعت: "طقس اليوم معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كل الأنحاء".

وواصلت: "متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية مقاسة في الظل، فيما ترتفع درجات الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة مئوية، مع هدوء نسبي في نشاط الرياح".

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ولكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "الموجة مطولة معانا، وهتأثر علينا بشكل كبير"، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس من فترة الظهيرة وحتى الرابعة مساء، مع تناول الكثير من السوائل وأهمها المياه.