ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنّأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادةً وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح  التهنئة إلى نواب الجامعة، العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بتلك المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصر بالخير واليمن والبركات.

وهنأ رئيس جامعة مطروح، جموع الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الهجري الجديد جامعة مطروح

الأكثر قراءة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

بيع 9 محلات ومخبز في برج العرب الجديدة

خطة شاملة للتوطين.. الوزير: لن نستورد أى وحدات متحركة جديدة للمترو أو القطارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى