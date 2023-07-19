رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنّأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادةً وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح التهنئة إلى نواب الجامعة، العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بتلك المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصر بالخير واليمن والبركات.

وهنأ رئيس جامعة مطروح، جموع الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء.