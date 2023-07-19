محافظ كفر الشيخ يتابع لعمل بمنظومة التغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لمتابعة سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات من صور الصور الفضائية.

واستعرض اللواء جمال نور الدين، الموقف بالنسبة لما تم رصده من حالات ، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كل الأجهزة التنفيذية لمجابهة التعدي بالبناء المخالف والتصدي لها في المهد وضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على الصور الفضائية في تحديد مواقع التغيرات في العمران، ويتم ذلك بمعرفة مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية بشكل يومي.

ومنذ ساعات، أعلن محافظ كفر الشيخ عن الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وذلك وفقا للحيز العمراني المعدل والمعتمد من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية في 3 نوفمبر 2021، بمسطح إجمالي 2985 فدانا منها 778 فدان خدمات إقليمية بطاقة استيعابية 254 ألف نسمة حتى عام الهدف وفي ضوء الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن المصرية وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ، وذلك تمهيدا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء واعتماده من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.