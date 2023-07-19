سلطات القرم: إرسال 15 حافلة إلى مكان الطوارئ في ساحة التدريب

أعلنت السلطات في جزيرة القرم، أنه لا يوجد ضحايا نتيجة الحريق الذي اندلع في ساحة التدريب، فضلاً عن إرسال 15 حافلة إلى مكان الطوارئ في ساحة التدريب، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات في القرم، إنها تقدم جميع المساعدات اللازمة للمتضررين من الحريق.

وقال رئيس جمهورية القرم سيرغى أكسينوف، إنه تم وقف حركة المرور وإغلاق طريق تافريدا السريع للسيارات، بسبب حريق اندلع فى موقع تدريب عسكرى فى منطقة كيروفسكى فى شرق شبه الجزيرة الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكتب أكسينوف، على قناته في تيلجرام: "بسبب اندلاع حريق في موقع للتدريب في منطقة كيروفسكي، تم إغلاق طريق تافريدا السريع. ولاحقا سنقوم بنشر مخطط حركة المرور في المنطقة".

ووفقا له، تخطط سلطات القرم لإجلاء مؤقت للأشخاص من المنطقة المجاورة لمكب النفايات في منطقة كيروفسكي، حيث وقع الحريق.

ونوه رئيس جمهورية القرم بأن الحديث يدور عن سكان أربع مراكز سكنية - أكثر من ألفي شخص.