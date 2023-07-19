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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

توقيع كتاب "داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية" بـ جيزويت القاهرة.. الثلاثاء المقبل

كتاب سينما الهموم
كتاب سينما الهموم الشخصية

تنظم جمعية النهضة العلمية (جيزويت القاهرة)، بالتعاون مع المرايا للثقافة والفنون، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب “داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية” للكاتب علاء خالد، بمقر الجمعية بالقاهرة، يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري، في السابعة من مساء.

حفل توقيع كتاب "داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية"

يقام حفل توقيع الكتاب والمناقشة بحضور المؤلف علاء خالد، الشاعر والروائي وتناقشه الدكتورة سلمى مبارك أستاذة الأدب المقارن ودراسات الأدب والسينما في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

والكتاب ليس مجرد قراءة تحليلية لأفلام داود التي تمثل علامة في السينما المصرية، ولكنها كتابة عميقة ورائقة بقلم الشاعر والروائي علاء خالد الذي ينتمي إلى جيل الثمانينات في الأدب هذا الجيل الذي يتقاطع مع جيل الواقعية الجديدة في السينما وينتمي إليه داود عبد السيد.

ويحتوي الكتاب أيضًا على حوار طويل جمع لقاءات عدَّة بين المخرج والروائي تحمل وجهة نظر عبد السيد في أعماله، كما حرص الكاتب على عمل حوار مع فريق العمل الذي أصبح جزءًا من تجربة داود في السينما، والمكوَّن من مهندس المناظر أنسي أبو سيف، زميل دراسة داود في معهد السينما، والموسيقار راجح داود، حول تجربتهما مع سينما داود، ورأيهما في أعماله.

يشار إلى أن مقر جمعية النهضة العلمية، جيزويت القاهرة، في 15 شارع المهراني، الفجالة، الأزبكية، محافظة القاهرة.

سينما الهموم الشخصية

من جانبه، تحدث الروائي علاء خالد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن تفاصيل كتابه الجديد، قائلا: ركزت على مفهوم الحلم بالنسبة لداود عبد السيد، وأيضا عن "الهامش" الذي يتحدث عنه، سواء كان هامشًا حقيقيًا، أو هامشاً بالمعنى الإنسان لهؤلاء الأشخاص الخجولين، ورحلة تجاوزهم لمصاعب وجودهم.

وأشار إلى أنه سلط الضوء على طريقة رؤية المخرج داوود عبد السيد، للطبقة المتوسطة، ومشاكلها كما فعل كل جيل الواقعية الجديدة، موضحًا كيف تقاطعت الواقعية الجديدة معه ومع جيله والأجيال التي تلت.

استاذة الأدب المقارن الأدب والسينما الدكتورة سلمى مبارك الروائي علاء خالد السينما المصرية

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