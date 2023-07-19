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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 228 ألفًا و559 مواطنًا ضمن "100 يوم صحة" بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على 228 ألفا و559 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بمبادرات الصحة العامة وذلك خلال 20 يوما من إطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

أوضح مكين، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم فحص 81 ألفا و884 مواطنا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرا إلى فحص 123 ألفا  و661 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلاً عن 1661 سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف أنه تم الكشف 3 آلاف و844 طفل ضمن مبادرة "السمعيات" لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 10 آلاف و208 مواطنين ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عاما فما فوق"، علاوة على 6 آلاف و420 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وأشار الدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية، إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

100 يوم صحة
100 يوم صحة
100 يوم صحة
100 يوم صحة
100 يوم صحة
100 يوم صحة
شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قرى

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