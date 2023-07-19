لو رايح تصيف.. اعرف درجة الحرارة فى المدن الساحلية اليوم

يتوجه الآلاف من المواطنين كل يوم الى المدن الساحلية للهروب من حرارة الطقس المرتفعة وقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر، فيما يتساءل البعض عن درجة الحرارة في المدن الساحلية، وظروف السفر إليها خلال اليوم الأربعاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهـارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ورطب ليلا على كافة الأنحاء، فيما ستتكون شبورة مائية في الصباح الباكر الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجة الحرارة في المدن الساحلية اليوم

وبينت الأرصاد الجوية المدن المطلة على البحر المتوسط

الإسكندرية

العظمى 33 الصغرى 24

العلمين

العظمى 33 الصغرى 25

مطروح

العظمى 32 الصغرى 25

جمصة

العظمى 31 الصغرى 24

رأس البر

العظمى 34 الصغرى 25

حالة المدن المطلة على البحر الأحمر اليوم

شرم الشيخ

العظمى 42 الصغرى 29

الغردقة

العظمى 42 الصغرى 28

العين السخنة

العظمى 39 الصغرى 26

مرسى علم

العظمى 40 الصغرى 28