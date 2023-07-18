وائل الفشنى يبدع فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد.. والجمهور يردد "مدد يا نبى"

حرص المنشد وائل الفشني، على المشاركة فى الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية "الإنشاد الديني"، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.

وبمجرد صعود وائل الفشني على خشبة المسرح الكبير استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة وظل التصفيق لمدة دامت أكثر من خمس دقائق، وبدأ بـ"مدد يا نبي" كلمات عبدالفتاح مصطفى، وألحان محمد الكحلاوي، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وظل يردد "مدد يا نبي.. يا نبي مدد".

كما أبدع الفشنى في تقديم روحانيات "أشتاق يا الله" كلمات أسامة حسن، وأسامة أبواليزيد، وألحان مصطفى شكري، و"صلوا على حضرته" كلمات رفيق الشورى، وألحان وليد منير، ومن المقرر أن يختتم الاحتفالية برائعة "حيوا ربيب العلا" برفقة الفنان محمود هلال والفنان أحمد العمري، وهى من كلمات وألحان سيد شطا.

ويشارك خلال الحفل عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال، وضم البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لـ عبدالعظيم محمد، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد لـ عبدالعظيم عبدالحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي والعمل الشهير قمر سيدنا النبي.

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل الاحتفالية على قناة الحياة

يتم نقل الحفل على شبكة قناة الحياة، في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الدينية والوطنية في نفوس جموع الشعب المصري، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.