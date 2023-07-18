ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وائل الفشنى يبدع فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد.. والجمهور يردد "مدد يا نبى"

وائل الفشنى فى الحفل
وائل الفشنى فى الحفل

حرص المنشد وائل الفشني، على المشاركة فى الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية "الإنشاد الديني"، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.

وبمجرد صعود وائل الفشني على خشبة المسرح الكبير استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة وظل التصفيق لمدة دامت أكثر من خمس دقائق، وبدأ بـ"مدد يا نبي" كلمات عبدالفتاح مصطفى، وألحان محمد الكحلاوي، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وظل يردد "مدد يا نبي.. يا نبي مدد".

كما أبدع الفشنى في تقديم روحانيات "أشتاق يا الله" كلمات أسامة حسن، وأسامة أبواليزيد، وألحان مصطفى شكري، و"صلوا على حضرته" كلمات رفيق الشورى، وألحان وليد منير، ومن المقرر أن يختتم الاحتفالية برائعة "حيوا ربيب العلا" برفقة الفنان محمود هلال والفنان أحمد العمري، وهى من كلمات وألحان سيد شطا.

ويشارك خلال الحفل عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال، وضم البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لـ عبدالعظيم محمد، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد لـ عبدالعظيم عبدالحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي والعمل الشهير قمر سيدنا النبي.

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل الاحتفالية على قناة الحياة

يتم نقل الحفل على شبكة قناة الحياة، في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الدينية والوطنية في نفوس جموع الشعب المصري، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

الإنشاد الديني الأوبرا المصرية العام الهجري الجديد المسرح الكبير الفشني وائل الفشني

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

منة عدلي القيعي: "اختياراتي" كتبت في نص ساعة.. ونجاحها خضني (فيديو)

بشرى سارة.. افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل قريبًا

رئيس جنوب إفريقيا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس "أمر غير مسئول"

منة عدلى القيعى: كتبت "بنت أبويا" فى 3 سنوات ولحنتها فى 5 سنوات

الباز: إلغاء حفل الرابر العالمى ترافيس سكوت خسر مصر دعاية بـ100 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى