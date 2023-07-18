جرّبها بنفسك.. عالم barbie يلون جوجل بالوردى استعدادًا لعرض الفيلم

تجربة جديدة أتاحها محرك البحث جوجل مع ترقب عرض فيلم باربي barbie النسخة الواقعية، الجمعة القادمة في دور العرض العالمية، فعند كتابة barbie film على محرك البحث سيتحول لون الموقع إلى الوردي مع إطلاق بعض المؤثرات الوردية.

ومنذ انطلاق المقطع الدعائي للفيلم، يتوافد النجوم على العروض الخاصة بالملابس الوردية لتكون دعاية للفيلم الذي يدور حول الدمية الشهيرة التي يعود تاريخها للستينيات وارتبط بها كثير من الفتيات.

ومن بين الدعاية ظهور قميص اللاعب ليونيل ميسي رقم 10 باللون الوردي، كشكل من أشكال الدعاية للفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Barbie المنتظر التريللر الرسمى للعمل، أبريل الماضي، بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى، وأشاد المعجبون به بعد إلقاء نظرة على عالم باربى لاند المبهر.

ويبدو أن الأحداث تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند، حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة.

الاهتمام بفيلم باربي

تقول الشركة المنتجة إن الفيلم يوثق تاريخ الدمية الشهيرة، والتي كانت نموذجًا لبدء عالم جديد لنساء أقوى، إذ كانت تحمل باربي منذ إطلاقها رسائل هامة للنساء، وأبرزها عدم الاعتماد على أي شخص غيرها، تكوين ثروة خاصة والعيش في حياة النخبة والثراء بالعمل.