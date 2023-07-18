آيات فاروق تشعل حماس الجمهور فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد (صور)

حرصت المطربة آيات فاروق، على المشاركة فى الاحتفالية الفنية الضخمة الخاصة بقدوم السنة الهجرية الجديدة، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية ونجوم الإنشاد الدينى، بمشاركة المنشد وائل الفشني، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.

وقد أبدعت "آيات" بصوتها العذب فى تقديم "طلع البدر علينا" و"محمد" والاثنتان من كلمات عبدالفتاح مصطفى، وألحان عبدالعظيم محمد، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وظل يردد معها كلمات الأغنيات، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام.

نقل الحفل على شبكة قناة الحياة

وتنقل قناة الحياة على الهواء مباشرة، الاحتفالية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الدينية والوطنية في نفوس جموع الشعب المصري، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

ويشارك خلال الاحتفالية عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم: أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال.

وائل الفشني يختتم فعاليات الاحتفالية

ومن المقرر أن يختتم الاحتفالية المنشد وائل الفشني، ويشدو بـ"مدد يا الله"، و"أشتاق يا الله"، و"صلوا على حضرته".

وتواصل دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.

ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفدت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ160 جنيهًا.