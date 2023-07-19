ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 50 محضر تموينى متنوع خلال حملة رقابية على المخابز البلدية بمطاى فى المنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمالي محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية المدعمة للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وجودة الخبز المنتج أسفرت عن ضبط وتحرير 60 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها. 

 

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي إن، الوحدة المحلية بالمركز  بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقرى الوحدة المحلية لقرية أبوان بمطاي حيث أسفرت عن تحرير ٥٠ محضر تمويني متنوع جاءت علي النحو التالي : 17 محضر عدم نظافة و ٥ محاضر نقص وزن و ١٣ محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل و ٤ محاضر توقف عن الإنتاج و٦ محاضر عدم وجود شهادة صحية و٥ محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل باجمالي ٥٠ محضر بحضور حسن ثابت مدير مكتب تموين ابوان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

حملات تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
المنيا تحرير 50 محضر تمويني حملة علي المخابز البلدية بمطاي عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

الأكثر قراءة

الباز يكشف مفاجأة عن إلغاء حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت وعلاقة الإخوان

الباز يطالب بمساءلة "الموسيقيين" عن إلغاء حفل ترافيس سكوت وإلحاق الخسائر بمصر

جريمة مروعة.. مدمنة تقتل طفلها وتصيب الآخر فى البساتين

رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد (صور)

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى