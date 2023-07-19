تحرير 50 محضر تموينى متنوع خلال حملة رقابية على المخابز البلدية بمطاى فى المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمالي محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية المدعمة للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وجودة الخبز المنتج أسفرت عن ضبط وتحرير 60 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي إن، الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقرى الوحدة المحلية لقرية أبوان بمطاي حيث أسفرت عن تحرير ٥٠ محضر تمويني متنوع جاءت علي النحو التالي : 17 محضر عدم نظافة و ٥ محاضر نقص وزن و ١٣ محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل و ٤ محاضر توقف عن الإنتاج و٦ محاضر عدم وجود شهادة صحية و٥ محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل باجمالي ٥٠ محضر بحضور حسن ثابت مدير مكتب تموين ابوان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

حملات تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا