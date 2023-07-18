مصرع شخص غرقاً وإصابة 3 في حادث مروري بالبحيرة

لقي مسن مصرعه، غرقا في ترعة المحمودية أمام نادي التجديف بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة مسن إثر غرقه في ترعة المحمودية أمام نادي التجديف بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتبين وفاة مسن يدعى سعد عبدالمنعم طه، 64 سنة، مقيم في دمنهور بشارع عبدالمنعم نديم، ونُقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

كما أصيب 3 أشخاص قبل قليل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد محمد جمال الدين، 35 سنة، مقيم سيدي جابر بالإسكندرية، ومحمد عوض حسين، 32 سنة، وإيمان سمير عبدالفتاح، 34 سنة، مصابة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.