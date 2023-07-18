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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة لـ"كلام فى السياسة": التحالف يحقق قضية التنسيق والتعاون والقوة الدافعة للمشاريع

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس أمناء مصر الخير، إن قانون التحالف الوطني صدر بصورة نهائية ويتحدث عن فكرة كنا ندعو إليها ونحاول أن نبلورها في صور شتى، ولكن جاء التحالف من أجل تحقيق هذا الأمل وهو التنسيق بين الجمعيات الأهلية، والذي يحتاج لقاعدة بيانات ضخمة لإيصال الفائدة للمستفيدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنسيق يحتاج لتعاون وترابط وخبرة لا يتحيها طرف واحد، مشيرًا إلى أنه كان هناك تكرار العطاء في منطقة دون أخرى.

وتابع، أن القضية الثانية هي قوة المجتمع المدني وتحليل مشكلات المجتمع بشعار "من الناس للناس"، وهو روح المجتمع المدني في العالم كله، مؤكدًا أن التحالف يحقق قضية التنسيق والتعاون والقوة الدافعة للمشاريع التي لا تستطيع مؤسسة أو جمعية القيام بها وحدها.

عمل الخير قائم على عدم التفرقة بين مسلم ومسيحي

وأشار إلى أن عمل الخير قائم على عدم التفرقة بين مسلم ومسيحي وأي نوع من أنواع التحيز وأي تميز عن طريق الجنس أو النوع أو الدين كل هذا مرفوض.

وعن الجماعات الإرهابية التي تحاول تشويه التحالف، إن الحديث عنهم مضيعة للوقت فهيا بنا نبني ولا نشتغل بهم لأن الانشغال بوجودهم قد يعطلنا عن أهدافنا.

على جمعة قضية التنسيق التعاون القوة الدافعة للمشاريع عدم التفرقة التحالف الوطني

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