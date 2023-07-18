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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب القيد

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا انتهى في ساعة متأخرة من مساء الإثنين أسفر عن القرارات الآتية: 

اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27/7/ 2023.

وتقديم مذكرة إلى لجنة الانضباط بشأن سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الإدارة. 

اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و2009 تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين وتقرر تكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023/2024.

واستمع مجلس الإدارة لعرض فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية وخطته للاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد وسيقوم بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.

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