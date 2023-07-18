كيف تسعى واشنطن للتقارب الجيوسياسي في المحيطين الهندي والهادئ

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الثلاثاء، الضوء على التقارب الأمريكي الجيوسياسي من منطقة المحيطين الهندي والهادي، على الرغم من تصاعهد التوترات مع الصين، و مشيرة الى أن الولايات المتحدة الامريكية في الوقت تمارس فيه ادانة انتقائية وتفرض عقوبات على المسؤولين الصينيون، الا انها تواصل خط الاعمال التجارية الضخمة مع الصين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقى الرئيس جو بايدن ووزراء الحكومة والكونجرس الأمريكي استقبالًا حارًا لرئيس الوزراء الهندي الزائر ناريندرا مودي، ومن جانبه ، وهتف رئيس الوزراء لأعضاء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين بسخرية من أنه يمكن أن "يساعدهم في التوصل إلى إجماع من الحزبين" ، في إشارة إلى الدعم عبر الممر الذي تتمتع به الهند في واشنطن.

مع ذلك، خلال الأشهر القليلة الماضية ، تسببت بعض السياسات الإقليمية لإدارة بايدن في المحيطين الهندي والهادئ في إلحاق ضرر أكبر من نفعها لشركائها ، ولا سيما إلحاق الضرر بالهند ونفوذها الجيوسياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقطعت السياسة الخارجية لإدارة بايدن خروجًا مهمًا عن سابقاتها حتى الشهر الماضي، عندما عادت للأساليب القديمة لواشنطن: التدخلات الديمقراطية قصيرة النظر والتواصل الجيد مع الدول المعادية والمشاحنات الحزبية.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية ، تحمل شركاء واشنطن الرئيسيون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، الهند واليابان ، وطأة هذه الزلات.

وألغى بايدن في تغيير خططه في اللحظة الأخيرة رحلته المقررة إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا لمعالجة أزمة سقف الديون في واشنطن ، مع قيام الجمهوريين بمماطلة الديمقراطيين عن رفع مستويات سقف الديون.

بينما مضى وزير الخارجية أنتوني بلينكين في رحلته الخاصة إلى بابوا غينيا الجديدة ووقع اتفاقية دفاعية حاسمة مع دولة جزر المحيط الهادئ ، لم يكن إلغاء بايدن لتلك المحطة من الجولة هو أفضل رسالة إلى منطقة تقع بشكل متزايد في مدار الصين.

وقبل إلغاء بايدن قررت الحكومة الهندية استيعاب زيارته وقطعت الزيارات الرسمية الهندية القصيرة تقديرًا للوفد الرئاسي الأمريكي القادم. مضى مودي قدمًا في خط سير رحلته كما هو مقرر - وحولها إلى فرصة لعرض مكانة الهند على المسرح العالمي.