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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. ما هي الأمراض المصاحبة لها وكيف يمكن الوقاية منها؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع بلوغ متوسط ​​درجة الحرارة القصوى في مصر 30 درجة مئوية في الأيام الماضية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأشخاص المصابين بأمراض جلدية.

وبحسب تقارير طبية حديثة فتعدّ أكثر الأمراض شيوعًا هذا الصيف هي الحساسية من الشمس والطفح الجلدي وفرط التصبغ (البقع أو البقع الداكنة من الجلد).

وفقًا لإبراهيم الإسناوي، استشاري الأمراض الجلدية، فإنَّ هناك ارتفاعًا في عدد الأشخاص المصابين بالالتهابات الفطرية والبكتيرية مثل الطفح الجلدي، ويرجع ذلك نتيجة ارتفاع ارتفاع درجة الحرارة.

يقول الإسناوي: «في الصيف، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر لأشعة الشمس إلى تصلب، وهو انخفاض طبيعي في حساسية الجلد لأشعة الشمس»، مضيفًا أن الأشعة فوق البنفسجية القوية تحفز الميلانين وتزيد من خطر الإصابة بالتصبغ.

يُضيف استشاري الأمراض الجلدية في تصريحات لـ«الدستور» أنَّه خلال فصل الصيف، تكون السكتات الدماغية الحرارية قاتلة، إذا لم تتم معالجتها في الوقت المناسب، بينما تكون الشمس الحارقة مسؤولة أيضًا عن جفاف الجلد، وتشقق الشفاه، والطفح الجلدي، والحرارة الشائكة، وحروق الشمس، ودمامل الصيف، والحساسية، وزيادة إفراز حبّ الشباب وحروق الشمس وغيرها.

ويؤكد استشاري الأمراض الجلدية، أن الدخنيات والجلد الجاف هما أكثر مشاكل الجلد شيوعًا بين المرضى، مُشيرًا إلى أنَّ استخدام واقي الشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة ذات ألوان فاتحة، يمكن أن تحدّ من الإصابة بهذه الأعراض الناجمة عن ارتفاع الحرارة.

يتابع الإسناوي: «بسبب درجات الحرارة والرطوبة الشديدة، يتعرق الجلد كثيرًا خلال فصل الصيف، يؤدي هذا إلى انسداد الغدد العرقية ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الطفح الحراري، بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الناس أيضًا من حب الشباب المتكرر والاحمرار على الجلد، لذلك من المهم حماية الجلد من أي اتصال مباشر بالأشعة فوق البنفسجية، وفي حالة وجود أي مشاكل جلدية مستمرة، يوصى باستشارة الطبيب على الفور».

أمراض جلدية درجة الحرارة الحساسية الطفح الجلدي الأمراض الجلدية طرية البكتيرية

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