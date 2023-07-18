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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس|أمين الفتوى يوضح فضل إطعام الطعام وجزاء فاعله (فيديو)

د.محمد عبدالسميع
د.محمد عبدالسميع

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن إطعام الطعام يرفع البلاء عن الإنسان، لافتًا إلى أن إفشاء السلام وإطعام الطعام للناس أجمعين سواء المسلم أو غيره.

أضاف أمين الفتوى الثلاثاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس،  أن الرسول (ص) أكد فضل إطعام الطعام في الإسلام خلال أول حوار له مع أهل المدينة المنورة، بعد هجرته المباركة إليها قادما من مكة، مؤكدا جواز تقديم الطعام لغير المسلمين أيضا.

أوضح امين الفتوى أن النبي محمد (ص) قال في أول لقاء بالمدينة المنورة: «أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام».

وتابع: وركز الرسول (ص) في أول حوار بينه وبين أهل المدينة، على أربع قيم تتمثل في الأعمال الصالحة، التي تحث عليها الشريعة، وهي: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل وصلة الأرحام.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/B9mCvPe7LxY 

قناة الناس فتاوى الناس اطعام الطعام المدينة المنورة

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