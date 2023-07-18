ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"السقف وقع".. مصدر: عقار الخليفة لم يَنْهَر بشكل كامل

عقار الخليفة المنهار
عقار الخليفة المنهار

أكد مصدر مطلع، أن عقار الخليفة لم يَنْهَر بشكل كامل، ولكن الانهيار حدث في «سقف العقار» فقط، مما تسبب فى وفاة سيدة ورجل.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة لعقار الخليفة المنهار وفصل الكهرباء والغاز.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على مُلابسات الواقعة، ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى وطابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات، كما دفع حى الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.

الأكثر قراءة

استخراج جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

المهن الموسيقية تتراجع عن إلغاء حفل ترافيس سكوت

"جثة و2 مصابين".. الصور الأولى من موقع عقار الخليفة المنهار (صور)

محافظ البنك المركزي: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية

كشف تفاصيل استغاثة فتاة لحماية والدها من بلطجية في الإسكندرية

إخلاء العقارات المجاورة لعقار الخليفة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى