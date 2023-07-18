"السقف وقع".. مصدر: عقار الخليفة لم يَنْهَر بشكل كامل

أكد مصدر مطلع، أن عقار الخليفة لم يَنْهَر بشكل كامل، ولكن الانهيار حدث في «سقف العقار» فقط، مما تسبب فى وفاة سيدة ورجل.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة لعقار الخليفة المنهار وفصل الكهرباء والغاز.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على مُلابسات الواقعة، ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى وطابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات، كما دفع حى الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.