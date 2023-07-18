أستاذ طب نفسي يكشف سبب التعرض لضربات القلب السريعة وصعوبة التنفس

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الـ panic attacks أصبحت منشرة جدًا لدرجة أن الناس أصبحت تعرفها، لافتًا إلى أن نسبة حدوثها من 7% إلى 9% يصابون بالـ panic attack.

وأضاف الدكتور محمد المهدي، خلال لقاءه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن الانسان الذي يتعرض للـ panic attack، فجأة يصاب بضربات القلب السريعة، خنقة، سحبة روح، لا يستطيع أن يأخذ نفسه، يشعر بفقدان السيطرة على نفسه، تنميل في يديه وقدميه، معقبًا: "المريض يقول وقتها، هذه حالة طلوع روح يا دكتور، حالة موت".

وأوضح الدكتور محمد المهدي، أن المريض يكون مصاب بحالة فزع شديدة، وبالتالي يتعلق المريض في أحد بجواره، أو يتجه سريعًا لمستشفى أو عيادة، حيث أنه يشعر أنه يموت، من خلال إحساس بضربات في القلب، نغزة، خدلان، تنميل، شكشكة، وعند ذهابه إلى المستشفى يقومون بعمل رسم قلب، ويعملون إشاعة على صدره، ثم يطمئنوه بأنه غير مصاب بشيء وبأن صحته جيدة.

وأشار إلى أنه بعد ذهاب المريض إلى منزله قد يتكرر الأمر، بعد يوم أو يومين أو أسبوع، وبالتالي تصيبه بحالة من الرعب الشديد في أن يخرج ، وقد وجدوا أن نسبة ممن يصابون بالبانك أتاك لا يعانون من أي شيء نهائيًا، ووجدوا أن 60% من المصابون بها، في السنة الأخيرة قبل اصابتهم كان عنده ضغوط متراكمة.