ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ طب نفسي يكشف سبب التعرض لضربات القلب السريعة وصعوبة التنفس

ضربات القلب
ضربات القلب

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الـ panic attacks أصبحت منشرة جدًا لدرجة أن الناس أصبحت تعرفها، لافتًا إلى أن نسبة حدوثها من 7% إلى 9% يصابون بالـ panic attack.

وأضاف الدكتور محمد المهدي، خلال لقاءه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن الانسان الذي يتعرض للـ panic attack، فجأة يصاب بضربات القلب السريعة، خنقة، سحبة روح، لا يستطيع أن يأخذ نفسه، يشعر بفقدان السيطرة على نفسه، تنميل في يديه وقدميه، معقبًا: "المريض يقول وقتها، هذه حالة طلوع روح يا دكتور، حالة موت". 

وأوضح الدكتور محمد المهدي، أن المريض يكون مصاب بحالة فزع شديدة، وبالتالي يتعلق المريض في أحد بجواره، أو يتجه سريعًا لمستشفى أو عيادة، حيث أنه يشعر أنه يموت، من خلال إحساس بضربات في القلب، نغزة، خدلان، تنميل، شكشكة، وعند ذهابه إلى المستشفى يقومون بعمل رسم قلب، ويعملون إشاعة على صدره، ثم يطمئنوه بأنه غير مصاب بشيء وبأن صحته جيدة. 

وأشار إلى أنه بعد ذهاب المريض إلى منزله قد يتكرر الأمر، بعد يوم أو يومين أو أسبوع، وبالتالي تصيبه بحالة من الرعب الشديد في أن يخرج ، وقد وجدوا أن نسبة ممن يصابون بالبانك أتاك لا يعانون من أي شيء نهائيًا، ووجدوا أن 60% من المصابون بها، في السنة الأخيرة قبل اصابتهم كان عنده ضغوط متراكمة.

الأكثر قراءة

استخراج جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

"جثة و2 مصابين".. الصور الأولى من موقع عقار الخليفة المنهار (صور)

المهن الموسيقية تتراجع عن إلغاء حفل ترافيس سكوت

محافظ البنك المركزي: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية

إخلاء العقارات المجاورة لعقار الخليفة المنهار

كشف تفاصيل استغاثة فتاة لحماية والدها من بلطجية في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى