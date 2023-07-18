توابع انهيار عقار الخليفة: قطع الكهرباء والغاز وفحص العقارات الملاصقة

تفحص أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار الخليفة، للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي، كما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذ الناجين من العقار.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من دور أرضي وطابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات، كما دفع حي الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.

وأسفر الانهيار عن مصرع سيدة مُسنة وإصابة 2 آخرين تم استخراجهما من أسفل الأنقاض.