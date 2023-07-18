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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء العقارات المجاورة لعقار الخليفة المنهار

عقار الخليفة المنهار
عقار الخليفة المنهار

أخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، العقارات المحيطة بموقع حادث عقار الخليفة المنهار لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، كما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذ الناجين من العقار.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من دور أرضي وطابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات، كما دفع حى الخليفة بمعدات لرفع الأنقاض.

وشهد حي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات واستخراج جثة سيدة مسنة. 

وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار بعد سقوطه.

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