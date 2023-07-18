كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية.. خبير يجيب

أكد الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد أمرًا حيويًا لنمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في أي بلد، وتسعى مصر بكل جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير اقتصادها.

وتابع في تصريحات لـ الدستور: «يعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد أهم أشكال الاستثمارات الأجنبية التي تعد دعامة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر».

وكشف عن أبرز المحاور التي أهلت مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية منها مايلي:

1. السياسات الاستثمارية المواتية:

أحد العوامل الرئيسية التي تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية هي وجود سياسات استثمارية مواتية ومحفزة، حيث قامت مصر بتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إنشاء هيئة استثمار مصر لتوفير دعم ومساندة للمستثمرين.

2. البنية التحتية المتطورة:

تعتبر البنية التحتية المتطورة عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وقد قامت مصر بالاستثمار في تحسين البنية التحتية بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية.

3. القوة العاملة المؤهلة:

تعد القوة العاملة المؤهلة عاملاً مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تحظى مصر بقاعدة جيدة من العمالة الماهرة والمتخصصة في مجالات مثل التكنولوجيا والهندسة والطب. توفر القوى العاملة المؤهلة إمكانية للشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية وتحقيق الابتكار والتطوير.

4. القطاعات الواعدة:

تركز مصر على تطوير القطاعات الواعدة والمستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية. يتضمن ذلك القطاعات مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة، والسياحة، والزراعة، حيث توفر هذه القطاعات فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزز التنو diversification التنو diversification الاقتصادية.

5. الاتفاقيات الدولية والشراكات:

قامت مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية والشراكات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات الأجنبية. على سبيل المثال، وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر فرصًا إضافية للتجارة والاستثمار

وأكد أنه قامت مصر باتخاذ عدة إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية بنجاح. تشمل هذه الإجراءات وضع سياسات استثمارية مواتية، تحسين البنية التحتية، تطوير القوة العاملة المؤهلة، التركيز على القطاعات الواعدة، وتوقيع الاتفاقيات الدولية والشراكات.

وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، حققت مصر نجاحًا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2021، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 11% في عام 2020 لتصل إلى حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي.

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل. يلعب الاستقرار السياسي والاقتصادي والإصلاحات المستمرة دورًا رئيسيًا في استمرار جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مصر الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات القوة العاملة وتعزيز الابتكار والتنافسية.

وأوضح أنه تعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية عملية مستمرة تتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص وإرادة سياسية قوية. بتنفيذ السياسات الصحيحة وتوفير بيئة استثمارية مواتية، يمكن لمصر أن تحقق نجاحًا مستدامًا.