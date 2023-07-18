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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصدر لـ"الدستور": عقار الخليفة المنهار صادر له قرار إزالة ولم يُنفذ

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

كشف مصدر في محافظة القاهرة، عن صدور قرار سابق منذ فترة بإزالة عقار حي الخليفة الذي انهار منذ قليل.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ« الدستور » أن حي الخليفة كان أصدر قرار إزالة منذ فترة سابقة ولم يُنفذ، حيث تبين أن العقار تصدع كليا بسبب تهالك الأعمدة.

 

وكلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من حادث انهيار العقار.

 

وفي نفس السياق انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمكان العقار للمعاينة الأولية.

 

وانهار منذ قليل عقار بحي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر، كما انتشلت قوات الحماية المدنية جثة لأحد المتوفين تحت أنقاض العقار المنهار.

 

وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار، بعد سقوطه.

 

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