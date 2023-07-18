ممدوح العربى: التحالف الوطنى فكرة رائعة وأولى من نوعها على مستوى العالم

قال الدكتور ممدوح العربي، عضو التحالف الوطني ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي للتنمية، إن أي خطة على مستوى أي دولة يتم وضع دور للمجتمع المدني مكمل ورئيسي في نفس الوقت، مع التخطيط السليم من الدولة من أجل تحقيق أهداف محددة للعمل المجتمعي.

وأضاف العربي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الوطني فكرة رائعة وغير مسبوقة وأولى من نوعها على مستوى العالم، لجمع أصحاب الهدف الواحد، حيث إن توحيد الجهود يضاعف المنتج المستهدف لصالح المواطن.

وأوضح عضو التحالف الوطني، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي للتنمية، أن التحالف الوطني بدأ بـ 24 جمعية في مارس 2022، ووصل الآن إلى 34 جمعية، وهناك المزيد من الانضمامات خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "نحن نسعى للتكامل بين جمعيات التحالف، وهناك خطة موضوعة لتحديد الأهداف".

علاج غير القادرين من خلال المستشفيات الخيرية

ولفت عضو التحالف الوطني ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي للتنمية إلى أنه سيتم علاج غير القادرين من خلال المستشفيات الخيرية التابعة للتحالف بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، والحفاظ على صحة المواطن من خلال الكشف المبكر، مشددًا على وجود برامج توعوية داخل الجمعيات، مما يساعد في مواجهة التسرب من التعليم.