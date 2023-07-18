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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع الأمريكى: سنواصل تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحزمة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها على المدى البعيد، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الدفاع: "سنواصل تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أجل الدفاع عن نفسها".

تدريب المقاتلين الأوكران على طائرات f16

وكانت أمريكا قد أعلنت مؤخرًا عن تدريبها لمقاتلين أوكران على طائرات f16، وأكد محللون أن التدريب لا يعني أنها ستمد أوكرانيا بها، لأن التدريب نفسه يستغرق أكثر من عام.

وزير الدفاع الامريكى تزويد أوكرانيا الدفاع الحزمة العسكرية تعزيز دفاعاتها طائرات F16

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