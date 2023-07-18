الدفاع الأمريكى: سنواصل تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحزمة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها على المدى البعيد، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الدفاع: "سنواصل تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه من أجل الدفاع عن نفسها".

تدريب المقاتلين الأوكران على طائرات f16

وكانت أمريكا قد أعلنت مؤخرًا عن تدريبها لمقاتلين أوكران على طائرات f16، وأكد محللون أن التدريب لا يعني أنها ستمد أوكرانيا بها، لأن التدريب نفسه يستغرق أكثر من عام.