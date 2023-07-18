الليلة.. أحمد الطاهرى يناقش تفاصيل قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

يناقش الكاتب أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، تفاصيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما يناقش الطاهري ما هي أهم بنود القانون وأهدافه، ويستعرض بالأرقام الإنجازات التي حققها التحالف في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

يستضيف البرنامج المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وأحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، ومحمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير".