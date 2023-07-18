الأربعاء.. نيروز قرموط تناقش أعمالها في "النيل الثقافية"

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية بدء من السابعة مساء الأربعاء المقبل الكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط الحاصلة على جائزة القلم البريطاني English pen.

الكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط

بعد صدور قصصها بعدّة لغات وفوزها بجائزة القلم البريطاني English Pen للأعمال الأدبية المترجمة للغة الإنجليزيّة، وتصدّر مجموعتُها قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في "مهرجان إدنبرة الدّولي للكتاب" في اسكتلندا؛ تصدر لأول مرة أعمال الكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط، من القاهرة، عن دار "ميريت" المصرية، بالتعاون مع دار راية الفلسطينية.

تضم مجموعة "عباءة البحر وقصص الجديلة" 15 قصة قصيرة، أشبه ببورتريهات مُلتقطة بحدقة سينمائية، تعرض لمشاهد وتناقضات الحياة اليومية في فلسطين، في غزة والقدس ومدن الضفة، وصولاً إلى أراضي الـ48 ومخيّمات الشتات في الخارج.

أما العمل الأحدث عبور فهو متوالية من ثلاث قصص (نوفيلات) أبطالها النّساء والمهمّشون، تدمج بين الخيالي والتوثيقي والفلسفي وأدب الرحلة، وتلقّح السرد بلغة الشعر وموسيقاه. وقد رأت جامعة إكستر Exter البريطانية إن القصص تشكّل "ثورة هادئة فعلاً؛ الإنسانية في مواجهة الفظائع"، أما صحيفة "العربي الجديد" فكتبت أن "إبداع قرموط يقدّم غزة كما يجب، وأسلوبها يذكّرنا بنجيب محفوظ"، بينما لفتت مجلة STORGY الأدبية إلى أنّ الكاتبة "تسلّط الضوء على تجارب النساء بعين نسوية شرسة".

مَن هي نيروز قرموط؟

نيروز قرموط كاتبة وباحثة وصحافيّة مدافعة عن حقوق الشّباب والنّساء والإنسان، وُلدت عام 1984 في مخيّم اليرموك للّاجئين الفلسطينيّين في سوريا، لتعود وأسرتها إلى فلسطين عام 1994 إثر اتفاقيّات أوسلو درست الصّيدلة وتحصّلت على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة الأزهر في غزّة.

عملت في وزارة شؤون المرأة. لها العديد من الدراسات والأوراق البحثية، ومئات مقالات الرّأي في الصّحافة الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة.

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