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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم 50 ماكينة خياطة لدعم المرأة المعيلة بالقطاع الريفى فى السويس

تسليم ماكينات الخياطة
تسليم ماكينات الخياطة

سلمت محافظة السويس 50 ماكينة خياطة لدعم المرأة المعيلة بالقطاع الريفي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وسلم العميد ايهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، 50 مشروعًا في إطار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى الذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر مراسم التسليم أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن وأحمد غفران، مدير العمليات الميدانية لبرنامج فرصة ومديري إدارات مديرية التضامن.

جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، وجمعية نهضة المحروسة الذى يستهدف دعم و تمكين المرأة بالمناطق الريفية.

ويهدف البروتوكول لتوفير ١٥٠ مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة و خاصة المرأة المعيله وكدفعة أولى من العدد المطلوب، تم توفير ٥٠ مشروعًا اقتصادي للسيدات المعيلات بمحافظة السويس وخاصة بالقطاع الريفي وهو عبارة عن ٥٠ ماكينة خياطة بكل الامكانيات وذلك دعمًا لهذه الأسر وتحفيزًا لهم.

ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شبكات من صغار الموردين ومقدمي الخدمة وربطهم بسلاسل القيمة المضافة للشركات سريعة النمو ما يدخل ضمن أهداف برنامج فرصة.

مصر السويس تسليم ماكينات الخياطة المرأة

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