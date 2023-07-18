في عيد ميلادها.. أفضل لحظات الموضة لبريانكا شوبرا على السجادة الحمراء

بريانكا شوبرا هي أيقونة عالمية للموضة نجحت النجمة المتزوجة من نيك جوناس، في احتلال هوليوود وبوليوود ومساحات الموضة بشخصيتها الأنيقة، علاوة على ذلك لا تبتعد بريانكا عن الألوان غير التقليدية أو الأنماط الجريئة أو الصور الظلية الجاهزة.

سواء كانت ترتدي ساريًا معاد تدويره يبلغ من العمر 65 عامًا أو يرتدي خطوطًا متدلية، فإنها تفعل كل ذلك بحذر.

إليك أفضل بعض لحظات الموضة المفضلة لبريانكا:

احتضنت بريانكا تشوبرا اللون الأحمر الساخن في Citadel وسرقت العرض بسحرها المذهل الذي لا يُنسى، كانت ترتدي ثوبًا مشدودًا يتميز بقطعة قماش منظمة على صدرها وخط رقبة متدلي مكشوف الكتفين وصورة ظلية تشبه حورية البحر.

لفتت بريانكا شوبرا الأنظار في Met Gala بتكريمها الرائع لكارل لاجرفيلد في فستان أحادي اللون من فالنتينو، اختارت ثوبًا أسود مكشوف الأكتاف يتميز بفتحة في الفخذ وزخرفة على شكل فيونكة، اكتملت المجموعة بأكمام طويلة وزخارف وأقواس وقطار طويل، أخيرًا، تم تقريبه من قفازات أوبرا بيضاء وكعب عالٍ من فالنتينو ومجوهرات ماسية.

حضرت بريانكا شوبرا مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي في مومباي في أبريل مع نيك جوناس وسرقت الأضواء بمظهرها، كانت ترتدي ساري المعاد تدويره من Banarasi Patola مزين بخيوط فضية وطلاء بالكهرباء وتطريز مطرز بالألوان مع قلادة عنق وكعب مزين.

جلبت بريانكا شوبرا بريقًا أثيريًا إلى حفل توزيع جوائز الأوسكارؤ تميز المظهر الأبيض بالكامل ببلوزة ذات تمثال نصفي، وكتف قصير مزين بالريش وتنورة دانتيل شفافة تعانق الشكل، ارتدت بريانكا الزي المطرز بكعب عالٍ مزخرف وأقراط بارزة وخواتم متطابقة وشفاه وردية حمرة وحواجب مصقولة بالريش.



حضرت بريانكا شوبرا حدث بولجاري آخر في البندقية إيطاليا مرتدية إطلالة مخصصة من قطعتين بلون وردة حمراء رائعة، كانت ترتدي بلوزة قصيرة مكشوفة الأكتاف وتنورة معانقة الشكل تتميز بزخرفة الأزهار في الأمام.