وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي لتعميق أوجه التعاون

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، تناولت تعميق اوجه التعاون بين البلدين في مجال التعدين.

في بداية اللقاء رحب المهندس طارق الملا بالوزير السعودي مثمنا حرصه علي تلبية الدعوة لحضور المؤتمر، مؤكدا متانة العلاقات التي تربط البلدين في كافة المجالات وقوة الروابط بين القيادة السياسية في مصر والمملكة، مشيرا إلى أن قطاع التعدين يعد فرصة لمزيد من التعاون والتكامل بين مصر والمملكة وتبادل الخبرات.



وأشار الملا خلال اللقاء إلى ما شهده قطاع التعدين المصري من اصلاحات تمثل خطوات جيدة للانطلاق بانشطته، مؤكدا اهتمام الوزارة بتحقيق اعلي قيمة مضافة من الخامات التعدينية من خلال التوسع في تصنيع هذه الخامات.

ومن جانبه اكد الخٌرَيّف على وجود فرص للتكامل بين مصر والمملكة في قطاع التعدين بالاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة التي يشهدها هذا القطاع في كلا البلدين، مؤكدا أن مصر استطاعت جذب انتباه المستثمرين مؤخرا لأنشطة قطاع التعدين لديها بعد التطورات التي تم ادخالها علي هذا القطاع .

واكد اهمية نشاط الخدمات في اضافة زخم للانشطة التعدينية.



ووجه الوزير السعودي خلال اللقاء الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمر الدولي في الرياض في يناير المقبل، حيث رحب الملا بالدعوة مؤكدا ان المؤتمر فرصة لمشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع.