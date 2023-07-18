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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالأقصر

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ، نتج عنه إصابة 11 شخصا، في انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر.

وتلقت مديرية الأمن بمحلفظة الأقصر، إخطاراً بإصابة 11 مواطنا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بمدخل الأقصر.

وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .

 وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا عند الكيلو 160 داخل حدود المحافظة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طيبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

الأقصر الطريق الصحراوي حادث ميكروباص اصابة

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