الجامعة المصرية اليابانية تنظم معرضا على هامش مؤتمر هندسة الكيمياء بالإسكندرية

تفقد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم، المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولى الرابع لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، والذى تشارك فيه العديد من الشركات الرائدة فى مجال الصناعة، يرافقه الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيمياويات.

زار رئيس الجامعة أجنحة الشركات الصناعية الكبرى المشاركة فى المعرض، حيث تفقد أجنحة شركات أبو قير للأسمدة، ومياه الشرب بالإسكندرية، والصرف الصحى بالإسكندرية، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

كما تفقد رئيس الجامعة جناح مشروعات تخرج الطلاب بأقسام الطاقة والهندسة البيئة والكيمياء، وأشاد بالأفكار المبتكرة لمشروعات التخرج المشاركة بالمعرض مؤكدًا أن الجامعة تولى أهمية كبيرة لدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب ورعاية المبتكرين.

وأشار عدلى فى ختام جولته بالمعرض إلى أن المنتجات المصرية التى يتم عرضها بالمعرض منتجات صناعية متميزة ومتنوعة، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية تأتي على رأس الأولويات فى خطة الجامعة الاستراتيجية، ويأتي هذا المعرض للتسويق لمنتجاتها.

IMG-20230718-WA0022

IMG-20230718-WA0023

IMG-20230718-WA0024